Создатель инновационного кадила предложил использовать его в окопах Изобретатель долговечного кадила Куликов заявил, что оно может приносить пользу военным в ходе СВО

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Технология инновационного церковного кадила может использоваться военнослужащими для обогрева в ходе боевых действий, рассказал ТАСС ее автор, научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН Александр Куликов. Он указал, что устройство размером 6×6 см может давать 1,5 кВт энергии, что позволяет использовать его для решения задач и вне армии и церкви.

Маленький источник можно использовать в условиях СВО для бойцов, которые сидят в окопах — свечения практически нет, дыма и запаха нет, они могут обогреваться, — пояснил изобретатель.

Куликов добавил, что любители зимней рыбалки могут греть с его помощью руки, оно также не даст замерзнуть автомобилистам в случае аварии в холодное время года, поскольку в 25-градусный мороз может за 15 минут прогреть салон машины до комфортной температуры.

Как сообщалось ранее, созданное Куликовым инновационное кадило имеет в своей основе каталитическую горелку. Для функционирования необходима газовая смесь из пропана, бутана и воздуха. При работе устройства образуется аромат ладана и тепло, но нет дыма.

В РПЦ заявили, что приветствуют технологические новшества и никогда не выступали против технического прогресса, но газовое кадило назвали весьма экзотическим изобретением.