Создатель «Глаза Бога» опроверг слухи о закрытии сервиса

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Создатель Telegram-сервиса «Глаз Бога» Евгений Антипов опроверг слухи о закрытии своего канала. Он отметил, что суд постановил приостановить деятельность «клона» сервиса, пишет РИА Новости.

Антипов пояснил, что суд по требованию Роскомнадзора заблокировал именно тот канал, где содержалась противоправная информация. Таким образом, заблокирован был другой бот, имеющий то же самое название.

Этот бот никакого отношения ко мне не имеет. [Наши] сайты все функционируют, главный бот функционирует. Полностью деятельность бота «Глаз Бога» никто не запрещал, — добавил Антипов.

Ранее Таганский районный суд Москвы постановил, что распространение информации, полученной при помощи Telegram-бота «Глаз Бога», признано незаконным. Сервис будет включён в реестр нарушителей прав о персональных данных.