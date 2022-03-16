Создатель «Глаза Бога» начал борьбу с фейками о ситуации на Украине

Российский программист, создатель платформы для получения личных данных «Глаз Бога» Евгений Антипов заявил, что начал борьбу с фейками о ситуации на Украине. По его мнению, фото и видео публикации в Интернете являются частью «информационной войны» против России, пишет «Газета.Ru».

«Глаз Бога» активно используется для разоблачения украинских фейков, в которых есть конкретные люди — достаточно просто загрузить фотки участников очередной постановки, чтобы выяснить, кто есть кто, — сказал он.

Специалист рассказал, что сервис определяет личность человека по снимкам с мест событий даже под профессиональным гримом. Кроме того, Антипов предложил зарубежным СМИ неограниченное использование сервиса для раскрытия фейков, однако для сотрудников СМИ из недружественных стран разработчик ввёл ограничения.

Мы вводим контрсанкции. Часть функционала «Глаза Бога» теперь будет для них недоступна. В отличие от россиян, физические и юридические лица из недружественных стран теперь не смогут скрыть свои данные в инфраструктуре сервиса «Глаз Бога», — добавил он.

Ранее по запросу Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал портал TJournal в связи с распространением фейков о военной спецоперации на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте издания, отмечается, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.