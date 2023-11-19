Создатель «Бурана» Цыбин высказался против полетов на многоразовых ракетах

Фото: NASA/Bill Ingalls

Системы безопасности на современных многоразовых космических ракетах-носителя вроде Falcon 9 или Super Heavy от SpaceX далеки от совершенства, считает один из создателей орбитального космического корабля «Буран» Сергей Цыбин, передает РИА Новости. Он отметил, что никогда не решился бы на участие в пилотируемом запуске такой ракеты.

Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы. У американских инженеров совершенно другое понимание требований безопасности. Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются, потому что считалось, что это очень редко может быть. Если разобьется один самолет за 10 лет, то гораздо проще и дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях самолетов лишние сотни килограммов конструкции, — заявил Цыбин.

С космодрома в штате Техас ранее запустили американскую ракету Starship компании американского бизнесмена Илона Маска. Трансляцию вела компания SpaceX. Это вторая попытка предприятия отправить в космос сверхтяжелую ракету. Данный полет также завершился неудачей.

Пуск должен был состояться накануне, но команда обслуживания выявила неисправность. Сегодня старт произошел с задержкой, однако в космической компании объяснили, что это часть плана для проверки систем. Тем не менее на высоте 148 км с ракетой была потеряна связь, и она взорвалась.