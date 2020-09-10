Созданная «Вектором» вакцина от COVID-19 не дала побочных эффектов

https://static.news.ru/photo/ee4d4756-f404-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роспотребнадзор

Специалисты не зафиксировали побочных эффектов у добровольцев, которые принимают участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор».

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, кроме незначительной и продолжавшейся не более одного-двух дней болезненности в месте инъекции у нескольких человек, привитых препаратом «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не выявлено.

У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации, — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что разработанная центром вакцина характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. В ней нет живого вируса — она формирует иммунитет за счёт использования искусственно синтезированных пептидов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 40-летняя журналистка, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян испытала на себе вакцину от коронавируса. Она сообщила, что 10 сентября поставила себе прививку от COVID-19.