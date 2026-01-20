Создан для праздника, но хочется есть каждый день: салат «Космос» — самое удачное сочетание

Этот салат я впервые готовила к празднику, а потом поймала себя на мысли, что хочется его готовить постоянно. Настолько он удачный: сытный, насыщенный, но при этом очень гармоничный. Ничего лишнего — каждый слой на своем месте. Говядина дает основательность, огурчик — нужную кислинку, грибы с луком — аромат, а орехи ставят ту самую «точку», после которой все просят рецепт.

Ингредиенты: отварная говядина — 300–350 г, маринованный огурец — 2–3 шт., отварной картофель — 2–3 шт., вареные яйца — 3–4 шт., шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 120–150 г, грецкие орехи — 50 г, сметана — для прослойки, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: отварную говядину нарезаю мелким кубиком, выкладываю первым слоем, слегка солю и делаю сеточку из сметаны. Далее — маринованный огурец, нарезанный кубиками, снова тонкий слой сметаны. Третьим слоем выкладываю тертый отварной картофель, чуть подсаливаю и смазываю сметаной. Яйца натираю на терке, распределяю следующим слоем и снова добавляю сметану. Грибы с луком заранее обжариваю до румяности, лишний жир обязательно отжимаю и выкладываю поверх яиц, снова слегка смазываю. Сверху — тертый сыр и финальный штрих: обжаренные и измельченные грецкие орехи. Даю салату настояться в холодильнике хотя бы 30–40 минут.

