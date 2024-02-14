«Союзмультфильм» отреагировал на смерть автора музыки к «Ну, погоди!» Генпродюсер «Союзмультфильма»: творчество композитора Деака любят миллионы людей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Юлия Осетинская

Венгерский композитор Тамаш Деак был наделен ярким талантом и фантастически трудолюбив, заявила NEWS.ru генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, комментируя кончину музыканта. По ее словам, творчество этого человека знают, ценят и любят миллионы людей во всем мире.

Творчество этого замечательного композитора знают, ценят и любят миллионы людей во всем мире. Его авторству принадлежит музыка более чем к 120 мультфильмам и телепередачам. Но в нашей стране самой знаменитой стала композиция «Водные лыжи», которую мы все знаем как музыкальную заставку к «Ну, погоди!», — заявила она.

По словам Осетинской, этот шлягер стал частью не только легендарного мультфильма, но и культуры нашей страны. Она добавила, что его мотив может напеть чуть ли не каждый житель России вне зависимости от возраста.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Тамаша Деака. У его творчества остались миллионы поклонников в России, — резюмировала она.

Деак умер 12 февраля в Будапеште на 96-м году жизни. Причины его кончины не называются.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе. С 1969 года Деак преподавал на джазовом отделении Музыкальной академии Бартока Белы. Он был удостоен в Венгрии ряда престижных наград за достижения в музыке.