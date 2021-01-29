Союз журналистов следит за задержанием главреда «Медиазоны»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал задержание главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Он заявил, что объединение следит за ситуацией.

Мы следим за ситуацией, запросим информацию у руководства МВД по поводу задержания Сергея Смирнова, — сказал он.

По его словам, центр юридической помощи СЖР при необходимости может помочь журналисту. Соловьёв сказал, что союз обращает на «такие вещи» особое внимание, но пока у него нет достаточной информации, чтобы сделать выводы.

Он напомнил, что объединению удалось добиться возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после нападения на фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Анатоля Жданова 3 ноября 2020 года, передаёт «Интерфакс».

Это очень хороший прецедент. Это важно, потому что мы хотим, чтобы это применялось как можно чаще, чтобы чиновники и все, кто пытаются нападать на журналистов, знали, что нападать не надо — можно сесть на срок до шести лет, — заключил он.

Смирнова задержали на выходе из дома в Москве. Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы». Его обвиняют в участии в массовом мероприятии, повлёкшем создание помех транспорту. При этом он не выходил из дома 23 января, когда в Москве состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального.

Сейчас Смирнова на сутки поместили в камеру для задержанных в ОВД «Тверское».

До этого силовики провели обыск в квартире, где прописан Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.