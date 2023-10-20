Союз журналистов России отреагировал на смерть соратника Кадырова Глава СЖР Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью соратника Кадырова

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Альви Каримов

Союз журналистов России выражает соболезнования в связи со смертью Альви Каримова — бывшего пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова и помощника его отца Ахмата Кадырова, заявил в разговоре с NEWS.ru глава СЖР Владимир Соловьев. Каримов скончался в возрасте 73 лет.

К сожалению, не был с ним знаком. Конечно, выражаем соболезнования, — добавил Соловьев.

Об уходе Каримова из жизни сообщило издание «Чечня сегодня». В материале говорится, что Каримов занимал должность начальника Информационного управления главы и правительства республики с 2009 по 2020 год. Также работал собственным корреспондентом РИА «Новости» и агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. Имел множество государственных наград.

Ранее в Чечне во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту погиб 45-летний мастер спорта Дмитрий Беляев. При полете спортсмен не рассчитал высоту маневра. В результате на повышенной вертикальной скорости он столкнулся с водной поверхностью.

Накануне стало известно о смерти актера Сергея Гладкова. Он был известен своими ролями в юмористическом шоу «Каламбур». Артисту было 60 лет, прощание с ним пройдет 21 октября в Одессе. В беседе с NEWS.ru сценарист «Каламбура» Юрий Стыцковский назвал его настоящей легендой. По его мнению, созданные Гладковым образы в клоунаде и на телевидении навсегда останутся в палитре лучших мировых лицедейных масок.