https://static.news.ru/photo/8a3ac754-240a-11ea-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Павел Гусев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте осудила нападение сотрудника ФСБ на журналистку Baza Анну Никитину. Соответствующее заявление сделал её председатель Павел Гусев.

Он сообщил, что в тот же день представитель правоохранительных органов выругался матом на корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева. Позднее его доставили в ОВД «Мещанский». При этом в обоих случаях силовики знали, что перед ними находится журналист, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении. Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона, — отмечается там.

Совет попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать необоснованные задержания и проверить произошедшее на предмет препятствования профессиональной деятельности, что нарушает Уголовный кодекс.

С аналогичными требованиями после этих случаев в ведомства обратился Союз журналистов России.

К большому сожалению, несколько наших коллег пострадали от незаконных действий правоохранительных органов, — написано в заявлении, размещённом на сайте СЖР.

Как писал NEWS.ru, корреспондент издания Baza Анна Никитина пропала после разговора с матерью Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу у здания ФСБ в Москве. Позже выяснилось, что её задержали сотрудники ФСБ и СКР прямо в квартире женщины в Подольске. Также представительница СМИ сообщила, что сотрудник ФСБ ударил её по лицу. Она была задержана на пять часов, после чего силовики привлекли её к делу как свидетеля. По мнению координатора проекта «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова, у силовиков не было оснований задерживать представителя СМИ.

Также издание «Коммерсант» сообщило, что его корреспондента Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира на Лубянке. В этот момент журналист рассказывал о ходе расследования стрельбы возле здания ФСБ.