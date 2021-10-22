Союз турагентств: шансов заразиться COVID-19 за границей гораздо больше

Объявленный российскими властями режим выходных дней вызвал повышенный спрос на турпутёвки за рубеж. В то же время россиян призывают воздержаться от поездок, чтобы не усугублять развитие пандемии коронавируса. Глава Союза турагентств Сергей Голов в интервью NEWS.ru рассказал что происходит сейчас на рынке, а также о том, почему туристическая активность сограждан не может сегодня радовать.



— Сейчас прошла информация в некоторых СМИ, что россияне скупили туры, чтобы провести время локдауна за границей. Это действительно так?

На сегодняшний день — спрос действительно возрос. Я не могу сказать что все раскупили, так как предложения связаны с полетной программой и формированием пакетных туров. Да действительно туроператоры добавляют рейсы. Раз идет спрос на Египет, ОАЭ, Турцию — тур операторы объединяются добавляют дополнительные рейсы.

Как только объявили ( о длительных выходных) уже второй день идёт рост бронирования путевок. Но мое мнение в том, что данная «акция» была направлена наоборот, на то чтобы люди остались дома, а не уезжали за границу. Но к сожалению не все граждане это понимают.

— То есть россияне э восприняли это как отпуск?

Наша власть пытается локализовать и сократить количество заражений, но при этом немножко опаздывает в этих действиях. Поскольку нужно было изначально подумать — как ограничить выезд из стране не в плане ограничения передвижения- а мотивировать людей остаться дома в России, и по России тоже не путешествовать. А получается наоборот.

И как мы не получили после этого локдауна еще больший всплеск заражений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть объявляя такие длительные выходные — властям нужно было заранее продумать, чтобы люди не выезжали на море, за границу и так далее?

К примеру если объявляется локдаун, и при этом президент говорит «с сохранением зарплаты», а люди собираются и уезжают. Может к примеру это оставить на «усмотрение» работодателей — уехали за границу вам за эти дни не платят зарплату. Это палка о двух концах- хотели лучше, а получили как всегда.

— Какие направление больше всего бронируют сейчас ?

Турцию бронируют, там сейчас 25 градусов тепла, вода 20 градусов, но самое популярное направление у россиян сейчас Египет- так как там все 30 градусов. Красное море всегда популярно.

— То есть можно сказать что этот осенний локдаун россияне решили провести в Египте?

Они решили уехать туда, где доступнее. Но я бы призвал всех кто колеблется — остаться дома. Поскольку в Египет летят из других стран — из Белоруссии, Украины, Казахстана где эпидемиологическая ситуация гораздо хуже чем у нас. И шансов там заразиться гораздо выше.

А заболеть в Египте, если вы летите на две недели и не дай Бог заболеете там, то вернуться вы сможете после того, как вы вылечитесь. Да есть страховка, но как это не парадоксально звучит — болеть приятнее у себя в стране нежели за рубежом и дешевле.