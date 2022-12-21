Союз потребителей: маркетплейсы ждут трудности при онлайн-продаже алкоголя Член Союза потребителей Шапкин сообщил о трудности привлечения маркетплейсов к онлайн-продаже алкоголя

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Эксперимент по дистанционной торговле российским вином могут расширить на маркетплейсы, но эта идея на самом деле является нереализуемой, рассказал «Радио 1» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, для торговли алкоголем сейчас требуется лицензия — ее выдают только магазинам, а к маркетплейсам это не относится. Помимо того, есть и другие требования к поставщикам алкоголя, выполнение которых может вызвать затруднение.

На мой взгляд, это нереализуемая идея. Можете просто открыть закон и почитать, какие требования сейчас предъявляются к рынку. Розничная продажа осуществляется только при наличии лицензии. А для ее получения нужно выполнить определенный ряд требований, — рассказал Шапкин.

Эксперт отметил, что стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя для одного курьера обойдется в 800 тысяч рублей, что сделало бы торговлю спиртным затруднительным для многих маркетплейсов. Он добавил, что легализовать дистанционную продажу алкоголя лучше с помощью фирм, которые уже занимаются поставками и имеют нужные для этого разрешения.

Ранее глава компании Максим Акимов рассказал, что «Почта России» запустит эксперимент по онлайн-продаже вина в апреле 2023 года. По его словам, соответствующий законопроект о дистанционной торговле винными изделиями, которая будет разрешена исключительно «Почте России», находится на рассмотрении.

Впервые идею провести эксперимент по продаже алкоголя «Почтой России» озвучил в мае 2021 года президент страны Владимир Путин. В связи с этим был создан законопроект «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО „Почта России“ в интернете». В настоящее время в него до сих пор вносятся коррективы.