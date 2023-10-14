Союз пенсионеров ответил на идею Володина отмечать День бабушки Глава Союза пенсионеров одобрил идею Володина отмечать в России День бабушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с NEWS.ru одобрил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в РФ День бабушек. Рязанский подчеркнул, что в стране также можно отмечать День дедушек.

Есть такой у нас праздник — День пожилого человека. Он относится и к бабушкам, и к дедушкам. Что можно сказать. Пусть будет и День бабушки, и День дедушки. Отметим вклад наших старших родителей в дело воспитания нас самих, наших детей и внуков, — добавил Рязанский.

Володин в своем Telegram-канале запустил опрос на тему введения в РФ Дня бабушки. По мнению парламентария, в жизни каждого человека бабушки играют особую роль. На 15:40 мск из 141 тысячи проголосовавших 82% поддержали идею Володина, 7% ответили «нет», остальным 11% «все равно».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянина заявил, что с 2024 по 2026 год минимальный размер пенсии в Москве увеличится до 24,5 тысячи рублей. По его словам, выплаты будут увеличены как для пожилых людей, так и для семей с детьми и для инвалидов.

По его словам, около половины столичного бюджета с 2024 по 2026 год пойдет на здравоохранение, образование, культуру и спорт. Еще порядка 44% средств будут потрачены на строительство и ремонт объектов инфраструктуры города, а также на закупку нового оборудования.