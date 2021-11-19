Союз пенсионеров оценил идею раздачи продуктов с истекающим сроком годности

Председатель президиума общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский поддержал законопроект депутатов «Единой России» о фудшеринге. В случае его принятия торговые сети смогут передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. В разговоре с NEWS.ru Рязанский предложил организовать эту процедуру через социальные службы.

В плане передачи продуктов нуждающимся эта идея хорошая. Такая помощь всегда была и останется актуальной, потому что в обществе всегда будут люди, которые в чём-то нуждаются. В этом плане инициатива полезная. Организовать эту процедуру нужно через социальные службы, — сказал Рязанский.

По его мнению, власти должны контролировать раздачу продуктов — эту деятельность нельзя пускать на самотёк.

Ранее стало известно, что депутаты «Единой России» совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Поправки позволят увеличить количество товаров, которые бизнес сможет передавать в благотворительные фонды вместо утилизации.

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что у торговых сетей остаётся примерно 17 млн тонн продуктов, срок годности которых ещё не истёк. Налоговое законодательство не позволяет безвозмездно передавать такие товары в благотворительные фонды или гражданам. Бизнесменам необходимо платить НДФЛ. Метелев назвал такую ситуацию несправедливой. Он выразил надежду, что законопроект будет поддержан правительством и внесён в Госдуму.