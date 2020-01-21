https://static.news.ru/photo/8f3fe030-3c3e-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Eisenhuth/ZB/Global Look Press

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает принудительное лечение страдающих от алкоголизма россиян хорошей идеей при условии, что будут чётко сформулированы критерии, по которым будет применяться «наказание». Проект нового КоАП планируется подготовить к 1 марта 2020 года.

В общем и целом это нормально, но следующие критерии: количество раз, количество промилле, что значит пить в неположенном месте, — пока на эти вопросы ответов нет. Когда будет всё последовательно и логично, тогда будет неплохо, — сообщил «Москве 24» Хайцеэр.

Он подчеркнул, что принудительное лечение тех, кто уже неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии, есть во всем мире. При подготовке нового КоАП он считает необходимым определить чёткие критерии «нетрезвости» и особое внимание уделить вопросу об «остаточном явлении» после употребления алкоголя.

Как писал NEWS.ru, тех, кто неоднократно совершал правонарушения под воздействием алкоголя или распивал спиртное в общественных местах, возможно, будут отправлять на принудительное лечение — такие полномочия предполагается дать судам. Такие меры не противоречат действующей Конституции, так как она допускает ограничение прав и свобод человека, если это необходимо для защиты здоровья и прав других лиц. По данным ГИБДД, почти десятая часть всех ДТП, произошедших в России в 2019 году, была совершена находившимися под действием спиртного водителями.