Союз архитекторов России отменил конкурс проектов реорганизации мавзолея

https://static.news.ru/photo/e1295404-f696-11ea-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщил, что конкурс проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Владимира Ленина не состоится.

Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? — возмутился Шумаков.

По его словам, конкурс отменён из-за незаслуженных обвинений. В ближайшие годы подобных инициатив не будет, передаёт «Интерфакс».

12 сентября стало известно, что Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина на Красной площади. Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение о дальнейшем использовании («реиспользовании») Мавзолея В.И. Ленина, заявил, что его партия не пустит кого бы то ни было «раскапывать Красную площадь».