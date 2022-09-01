«Совсем не праздничная»: метеоролог предрек ужасную погоду 1 сентября Метеоролог Шувалов предрек ужасную погоду 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода 1 сентября текущего года будет совсем не праздничная, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что с самого утра погода будет крайне ветреной, а столбик термометра встанет на отметку в 7-8 градусов.

Сразу скажу, что 1 сентября в этом году выдастся не самым удачным в плане погоды, скажем так, будет совсем не праздничая погода. Так, что одевайте своих детей потеплее. В тоже время, на протяжении дня ожидается плотная облачность, которая в свою очередь, полностью перекроет солнце. Также с самого утра будет достаточно ветрено, а столбик термометра встанет на отметке в 7-8 градусов. В тоже время осадков почти не прогнозируется, разве что, ближе к концу дня и то не сильные, и кратковременные, — заявил Шувалов.

Ранее врач-терапевт Наталия Андрианова заявила, что для профилактики простудных заболеваний в начале осени необходимо укреплять свой иммунитет с помощью приема витаминов D, C и B, а также цинка и железа. Также врач объяснила, что полностью избежать рисков заражения простудой в сезон нельзя, однако можно сократить частоту заболеваний, соблюдая простые правила.