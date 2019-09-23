В столице оборудуют современную голубятню, рассчитанную на пребывание около 50 птиц. Она появится на набережной Шитова в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда.
Как сообщает АГН «
На втором этапе старую голубятню разберут, а на её месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц, — рассказали в пресс-службе московского мэра.
Собирать конструкцию начнут в ближайшее время. Площадь новой голубятни составит 22 квадратных метра, высота — около 6,5 метра.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.