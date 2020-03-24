Совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского поместили на 14-дневный карантин в одном из СИЗО Калининграда. Ранее мужчину, обвиняемого в даче взятки про строительстве ТРЦ, экстрадировали в Россию из Польши.
Как
Вячеслава Вишневского доставили в Калининградскую область из Польши в сопровождении спецконвоя 24 марта, передавал NEWS.ru. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
В ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта 2018 года произошёл пожар. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где располагались детская игровая зона и кинозалы. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Фигурантами уголовных дел, возбуждённых после пожара, стали 15 человек.
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