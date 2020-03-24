https://static.news.ru/photo/5cfb291e-6dd9-11ea-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Вишневский Фото: rfsolokomotiv.ru

Совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского поместили на 14-дневный карантин в одном из СИЗО Калининграда. Ранее мужчину, обвиняемого в даче взятки про строительстве ТРЦ, экстрадировали в Россию из Польши.

Как рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса также помещены сотрудники ФСИН и других силовых ведомств, которые так или иначе контактировали с Вишневским при его транспортировке в РФ.

Вячеслава Вишневского доставили в Калининградскую область из Польши в сопровождении спецконвоя 24 марта, передавал NEWS.ru. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

В ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта 2018 года произошёл пожар. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где располагались детская игровая зона и кинозалы. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Фигурантами уголовных дел, возбуждённых после пожара, стали 15 человек.