Матвиенко предложили применять «закон Чубайса» против чиновников-беглецов

Представители межрегионального общественного движения «Здоровый Выбор» обратились к председателю Совфеда России Валентине Матвиенко с просьбой ввести так называемый «закон Чубайса». На сайте организации объяснили значение данного законопроекта, который предполагает запрет на право занимать государственные должности чиновникам в случае их увольнения и последующего уезда за границу. По словам авторов инициативы, сбежавших после 24 февраля (дата начала спецоперации российских военных на Украине) госслужащих будут вносить в специальный чёрный список.

В рамках законопроекта предлагается лиц, которые занимали государственные и муниципальные должности, были депутатами разного уровня, занимали руководящие должности в государственных корпорациях и которые уволились или сложили полномочия по собственному желанию после 24.02.2022 и выехали за границу более чем на 40 дней, лишить права занимать такие должности в дальнейшем, — указывается в тексте послания.

Уточняется, что рестрикции «закона Чубайса» должны коснуться исключительно чиновников, представителей государственных корпораций, а также сотрудников подконтрольных СМИ и депутатов, обойдя стороной обычных граждан.

Законопроект не должен касаться других категорий граждан — иначе нам не удастся избежать «охоты на ведьм» и попыток сводить таким образом бизнес-счёты, — говорится в послании.

О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального предcтавителя президента и уехал из страны, сообщили 23 марта. Причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.

Чуть позже, 6 апреля жена Фёдора Бондарчука Паулина Андреева попала в кадр в компании Анатолия Чубайса и его жены — режиссёра Авдотьи Смирновой — в дорогом ресторане Стамбула.