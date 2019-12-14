https://static.news.ru/photo/3269945e-1fd4-11ea-9efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации поддержали идею депортации и ограничения въезда иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента после новогодних каникул.

Как отметил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко АГН «Москва», в отношении иностранцев, занимающихся непосредственным оборотом наркотиков, нужно принимать самые жёсткие меры.

Наркотики — это самое страшное зло на белом свете, которое, прежде всего, вредит не наркодиллеру, а другим гражданам, молодому российскому поколению. В данном случае жёсткие меры для борьбы с этим злом необходимо применять, — сказал Тимченко.

Ранее первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Инна Святенко заявила, что наркоманов не следует сажать в тюрьму, а необходимо отправлять на принудительное лечение по решению суда, писал NEWS.ru.