В Совете Федерации поддержали идею депортации и ограничения въезда иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента после новогодних каникул.
Как
Наркотики — это самое страшное зло на белом свете, которое, прежде всего, вредит не наркодиллеру, а другим гражданам, молодому российскому поколению. В данном случае жёсткие меры для борьбы с этим злом необходимо применять, — сказал Тимченко.
Ранее первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Инна Святенко заявила, что наркоманов не следует сажать в тюрьму, а необходимо отправлять на принудительное лечение по решению суда, писал NEWS.ru.
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