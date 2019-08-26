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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что действующих правовых мер по выгулу животных достаточно и дополнительные наказания не требуются.

По его мнению, следует не вводить новые нормы в Уголовный кодекс, а исполнять действующие, передаёт РИА Новости .

У нас появляются странные инициативы: то предлагают отстреливать собак, то чуть не санаторий для них устраивать, — подчеркнул он.

Властям нужно проводить профилактику и разбираться в сферах ответственности, уверен политик. Кроме того, необходимо мотивировать полицейских следить за ситуацией.

Ранее News.ru писал, что с идеей уголовного наказания владельцев опасных собак выступил глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он предложил штрафовать хозяина на 200–400 тысяч рублей, если животное, гуляя без намордника, напало на человека и причинило лёгкий или средний вред здоровью. За тяжкий вред или смерть, по мнению Аманлиева, владельца собаки следует лишать свободы на срок от трёх до пяти лет.