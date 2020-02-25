https://static.news.ru/photo/edda059c-57d4-11ea-9016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет остановлена, если изменения в Основном законе не поддержат региональные парламенты.

Такое условие прописано в проекте постановления Совета Федерации РФ о порядке рассмотрения проекта закона о конституционных правках. Как следует из документа, который попал в распоряжение РИА Новости, рассмотрение законопроекта прекратится, если эту процедуру откажутся поддерживать не менее двух третей субъектов РФ в лице своих представительных органов.

Ранее, как передавал NEWS.ru, процесс принятия конституционных правок разъяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства подпишет указ об изменениях в Конституции после одобрения правок Государственной думой и, скорее всего, до народного голосования. Однако в силу изменения вступят только в случае, если граждане страны дадут на это своё согласие.