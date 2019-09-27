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Вопрос о порядке получения и хранении кортиков для отставных офицеров Военно-морского флота будет рассмотрен до конца 2019 года.

По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, экс-замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в Минобороны и Росгвардии.

Но главное решение принято: кортики офицерам оставлять при увольнении, — отметил он.

Куликов также рассказал, что сдал свой кортик при уходе в отставку в 2017 году и, конечно же, хочет его получить обратно.

У нас много тех, кто оставил свои кортики, и мы переживаем, боремся. Другой кортик мне не нужен — хотя я могу пойти и купить, — поделился он.

Вице-адмирал добавил, что со своим кортиком, который имеет собственный номер, он прошёл «всю жизнь, все моря и океана». Куликов назвал его символом, который он бы хотел передать своим сыновьям и внукам, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики. О проблеме главе государства сообщили на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.