Совфед рассмотрит закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Совет Федерации соберётся на внеплановое заседание 22 февраля, где рассмотрит закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, сообщила пресс-служба палаты, передаёт ТАСС. Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2022 года.

Совет Федерации проведёт во вторник, 22 февраля, пленарное заседание. Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%, — говорится в сообщении.

По словам спикера Валентины Матвиенко, это «станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества». Чем раньше нижняя палата одобрит этот закон, тем быстрее начнётся его реализация и люди получат выплаты, уточнила Матвиенко.

10 февраля кабинет министров внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди начали получать повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, распоряжающиеся средствами пенсионных накоплений, в 2021 году не смогли переиграть инфляцию. Доходность НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования по итогам года оказалась ниже инфляции второй раз за пять лет и составила 4,7% годовых при уровне инфляции в 8,4%.