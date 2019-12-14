https://static.news.ru/photo/b84cbabe-1e72-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Инна Святенко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Инна Святенко заявила, что наркоманов не следует сажать в тюрьму, а необходимо отправлять на принудительное лечение по решению суда.

Уголовная ответственность для таких подсудимых должна быть одна — принудительное лечение от этой страшной зависимости. Заключение в тюрьме может привести к их смерти, — цитирует Святенко РИА Новости.

Также сенатор добавила, что если была избрана мера пресечения в форме принудительного лечения, то необходимо следить за тем, как исполняется решение суда.

Как ранее писал NEWS.ru, в УК РФ готовятся поправки, согласно которым наркоманы могут быть отправлены в места заключения за отказ от принудительного лечения от зависимости.