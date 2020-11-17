Совфед предложил запретить физлицам-иноагентам получать госдолжности

https://static.news.ru/photo/ee5aa4a8-28cc-11eb-b302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации/facebook.com

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать посты в федеральных и муниципальных ведомствах, рассказал во время заседания СФ руководитель комиссии Андрей Климов.

Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты, — цитирует сенатора официальный сайт Совфеда.

Кроме того, в СФ призвали добавить в избирательное законодательство термины «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Накануне два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ. Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав. Авторами второго законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России со следующего года могут заработать вытрезвители. Об этом заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. По его словам, законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года. С 1 января 2021 года документ должен вступить в силу.