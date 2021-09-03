Совфед предложил закон, позволяющий россиянам заработать на сдаче бутылок

Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике предложил законопроект, согласно которому НДФЛ со сдачи бутылок будет отменён. Это позволит россиянам заработать на сдаче стеклянной и пластиковой тары, сообщают «Ведомости».

Такие пункты приёма, как фандоматы, и возможность получать деньги за вторсырьё для населения — неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла. Налог здесь выступает барьером, — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Сейчас проблема фандоматов заключается в том, что сдавшие тару россияне не могут получить средства на свой личный счёт: бонусные рубли начисляются либо на транспортную карту, либо в благотворительный фонд. Всему виной — НДФЛ. Когда его отменят, граждане России смогут получать реальные деньги за сохранение окружающей среды.

Ранее стало известно, что на усовершенствование оборудования по сбору мусора будет выделено более 1 млрд рублей.