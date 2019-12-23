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Постановление с просьбой к российскому правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией одобрил в понедельник Совет Федерации (СФ).

Как отметил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, по статистике Министерства здравоохранения больше всего такая продукция имеет спрос у подростков.

Предельно допустимая концентрация никотина там значительно выше, чем в сигаретах, в этом одном пакетике или коробочке объем никотина в 22 раза выше, чем в сигарете, пояснил сенатор. По его словам, законопроект, регулирующий эту сферу, будет рассмотрен парламентариями только в весеннюю сессию.

Полноценно мы можем решить эту проблему в январе-феврале, а для того, чтобы школьные каникулы не оставили никакие случаи и чтобы не показывали на экранах страшные картинки мы предлагаем правительству временно приостановить продажу до момента введения государственного регулирования, — пояснил Рязанский.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином.