https://static.news.ru/photo/0162f78e-b9f3-11e9-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Законопроект о чётком определении мест, разрешённых для проведения митингов и политических акций, разработает Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Андрей Климов.

Мы, естественно, подготовим дополнительные законодательные предложения, в том числе по точной фиксации законных мест, где можно проводить мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, чтобы исключить всякий субъективизм, — цитирует Климова ТАСС .

Предложение внесла на рассмотрение заместитель председателя комиссии Людмила Бокова. По её мнению, это необходимо сделать, чтобы не нарушать право граждан на мирные митинги, но при этом не мешать другим гражданам.

Как ранее писал News.ru, теперь прокуроры будут пресекать деятельность организаторов незаконных акций. Они обеспечат безопасность граждан на время предвыборной гонки в Мосгордуму, сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.