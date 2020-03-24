https://static.news.ru/photo/1531abd8-6dfe-11ea-b0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что сенаторы поддержат инициативу об ужесточении наказания за нарушение режима изоляции, если она станет законопроектом.

По его словам, в документе необходимо соблюсти конституционные права граждан и правовую определённость закона.

Мы согласны с тем, что вопрос, безусловно, является актуальным и требует адекватных решений со стороны парламента. Мы рассмотрим соответствующие законопроекты, как только они поступят в Совфед, и дадим заключение на концепцию до процедуры первого чтения в Госдуме, — сказал он NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в партии власти считают необходимым ввести меры уголовного наказания за побег с карантина. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.