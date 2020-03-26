https://static.news.ru/photo/56d005e8-6e90-11ea-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации одобрили проект закона, который вводит уголовную ответственность для преступников, продающих через Интернет поддельные лекарства. Кроме того, документ предусматривает аналогичные меры по отношению к продавцам контрафактных препаратов в Сети.

Согласно инициативе, максимальное наказание за правонарушение составит шесть лет лишения свободы, минимальное — четыре года, передаёт РИА Новости. При этом в законе отмечается, что он не распространяется на лекарства, произведённые за границей и рекомендованные ВОЗ.

В 2019 году в России снизился спрос на сертифицированные медицинские препараты. Как сообщал NEWS.ru, в связи с этим средний размер наценки на лекарства за год увеличился на 24,6%. По мнению экспертов, в течение нескольких последних лет российские аптеки старались работать с минимальной наценкой, компенсируя потери в выручке большими объёмами продаж.