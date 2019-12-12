https://static.news.ru/photo/53afee08-1c8f-11ea-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Совет Федерации РФ поддержал законопроект об уголовном преследовании чиновников, нанёсших оскорбления гражданам.

Автор инициативы, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов рассказал, что к тексту документа возникло несколько вопросов, но все замечания будут учтены и исправлены в ближайшее время. По его словам, законопроект — зеркальный ответ на другую инициативу: на введение ответственности для обозвавших чиновников россиян, пишут «Известия».

Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 «Оскорбление представителя власти» нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова, — пояснил депутат.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он согласился с предложением одного из участников ввести такую ответственность, вплоть до увольнения.