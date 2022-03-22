Совфед отклонит закон об уголовных делах в сфере гособоронзаказа

Совет Федерации намерен отклонить закон, который позволяет возбуждать без подачи заявления уголовные дела о преступлениях, связанных с гособоронзаказом. Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комитеты и спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассматривают проект как сигнал дополнительного давления на бизнес, пишет ТАСС.

Он как бы идёт вразрез с мерами правительства, с пакетами, которые принимаются. Там идёт помощь бизнесу, ослабление административного и прочего давления со стороны государства, <...> а мы принимаем закон, который с юридической точки зрения правильный, но не совсем вовремя, — пояснил Клишас.

Комитет Совфеда по экономполитике также рекомендовал отклонить проект закона в его нынешнем виде: как уточнил глава комитета Андрей Кутепов, принятие инициативы приведёт к полному отсутствию гарантий подрядчикам, уголовное дело против которых может быть возбуждено в любое время и при наличии результата выполненных работ. Он добавил, что документ влечёт риск сокращения числа подрядчиков на выполнение работ по госзаказам, а сам факт возбуждения производства может заблокировать работу компаний.

Ранее сообщалось, что у головных предприятий гособоронзаказа с начала 2010-х годов накопились многомиллиардные долги, связанные с ростом цен и методикой их пересчёта. Это исключает диверсификацию и саму возможность конкуренции с аналогичной продукцией на рынке. Предприятиям сложно получить кредиты, а бюджет несёт потери из-за необходимости погашения задолженностей.

В профильных ведомствах предложили изменить методику пересчёта и устанавливать стоимость продукции путём утверждения базовой цены с последующей индексацией. Там уверены, что это существенно сократит сроки подготовки документов и процедуру согласования стоимости, что положительно скажется на сроках размещения и выполнения гособоронзаказов.