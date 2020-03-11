https://static.news.ru/photo/93eaeae8-636d-11ea-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования, одобрил Совфед 11 марта 2020 года во время пленарного заседания. В настоящее время уровень знаний иностранцев оценивает профильная комиссия. Статус свободно владеющих русским языком позволяет получить паспорт РФ в упрощённом порядке.

Заявителей освободят от комиссии, если они или их прямые родственники постоянно проживают или проживали раньше в РФ, либо на территориях, относившихся к Советскому Союзу, Российской Империи, в пределах границы РФ. Документ, если его подпишет президент Владимир Путин, вступит в силу через 90 дней со дня официальной публикации, говорится в сообщении Совфеда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене собеседований на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при получении паспорта РФ. Помимо этого, Госдума приняла поправки в закон о гражданстве (№ 814817-7). Депутаты предложили сократить с шести до трёх месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство.