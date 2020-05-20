Совфед одобрил запрет участия в выборах осуждённым по «дадинской» статье

https://static.news.ru/photo/f07fbb9e-9a86-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед РФ 20 мая 2020 года одобрил закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осуждённым за некоторые преступления средней тяжести.

Граждане не смогут принять участие в референдумах, если на момент голосования у них есть неснятая или непогашенная судимость, а также если не прошло пяти лет со дня снятия или погашения судимости, пишет «Интерфакс». Сейчас подобные ограничения действуют по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.

В списке 50 «средних» статей Уголовного кодекса РФ оказалась так называемая «дадинская» — статья 212.1, предусматривающая наказание за многочисленные нарушения законодательства во время митингов.

Своё неофициальное название она получила из-за оппозиционера Ильдара Дадина. Его первым в России осудили по статье 212.1 в 2015 году. Верховный суд прекратил преследование в 2017-м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совфед поддержал закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах. Теперь их можно проводить с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Общее собрание собственников будет принимать решения о проведении заочного голосования посредством ГИС ЖКХ.