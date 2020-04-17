Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

https://static.news.ru/photo/2cc69548-80b3-11ea-ad36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.

Согласно документу, соискатель гражданства РФ должен обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Власти решили сократить с трёх лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские вузы.

Кроме того, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана смогут подать заявление на приём в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России. Но только при наличии действительного вида на жительство.

Документ поступит на подписание президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что норму о запрете иметь двойное гражданство следует не только прописать в Конституции РФ, но и включить в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата. Об этом в своей авторской колонке написал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он также предложил закрепить в должностных регламентах и контрактах упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат не имеет гражданства другой страны.