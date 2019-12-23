https://static.news.ru/photo/7e00928a-2576-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об универсальной электронной подписи одобрили члены Совета Федерации.

Документ предусматривает введение понятия и установление механизма использования метки доверенного времени — достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью. Кроме того, будут созданы удостоверяющие центры, которые наделят полномочиями по хранению ключа электронной подписи, а также ключом проверки.

Для получения аккредитации в Минкомсвязи удостоверяющий центр должен обладать собственными аппаратными средствами электронной подписи, лицензией на разработку, производство и распространение криптографических средств, а также на оказание услуг в области шифрования, передаёт агентство «Москва».

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране до 31 декабря 2020 года эксперимента по совершенствованию технологии электронной подписи.