Закон об универсальной электронной подписи одобрили члены Совета Федерации.
Документ предусматривает введение понятия и установление механизма использования метки доверенного времени — достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью. Кроме того, будут созданы удостоверяющие центры, которые наделят полномочиями по хранению ключа электронной подписи, а также ключом проверки.
Для получения аккредитации в Минкомсвязи удостоверяющий центр должен обладать собственными аппаратными средствами электронной подписи, лицензией на разработку, производство и распространение криптографических средств, а также на оказание услуг в области шифрования,
Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране до 31 декабря 2020 года эксперимента по совершенствованию технологии электронной подписи.
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