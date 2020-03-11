https://static.news.ru/photo/b48a32b6-636a-11ea-92fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию одобрен Советом Федерации. Согласно документу, право получения негосударственной пенсии женщины приобретают с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет. Эти изменения влекут за собой одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию. Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, отмечает ТАСС.

Данный законопроект возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.

Как писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта. Уведомления будут приходить через сайт госуслуг раз в три года, чтобы люди могли предпринимать какие-либо шаги по увеличению своих будущих пенсионных выплат.