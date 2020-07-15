Совфед одобрил закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии

https://static.news.ru/photo/357cc26a-c69b-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации поддержал закон, который подразумевает введение присяги для сотрудников Росгвардии, а также устанавливает порядок её принесения.

Сейчас в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, обладающие классными чинами, — присягу. Порядок приведения к присяге и её текст устанавливают «отраслевые» федеральные законы. Также процедура действует для судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета.

В связи с этим аналогичный порядок начнёт действовать для росгвардейцев, которые имеют специальные звания полиции, передаёт РИА Новости.

7 июля Госдума приняла законопроект, который вводит присягу для новых сотрудников Росгвардии. Документ был принят во втором и третьем чтении. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и глава комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн.

Как писал NEWS.ru, ранее комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал внести правку во второе чтение законопроекта об обязанности сотрудников Росгвадии представляться и показывать удостоверение гражданам. Депутаты считают, что из этого правила должны появиться исключения.