Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления

https://static.news.ru/photo/76b12164-4692-11eb-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сенаторы одобрили закон о штрафах для допустивших оскорбления чиновников. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Федерации 25 декабря.

Закон предусматривает привлечение к ответственности лиц, замещающих государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий за допущение оскорблений. За такое нарушение чиновникам будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до одного года. Повторное нарушение повлечёт за собой наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

Согласно документу, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме. Кроме того, что оно может быть совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, либо «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определённых», передаёт «Интерфакс».

В Госдуму законопроект был внесён депутатом Александром Хинштейном и секретарём Генсовета «Единой России», первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. На заседании 16 декабря нижняя палата парламента приняла его в третьем, окончательном чтении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовная ответственность должна предусматриваться для блогеров и авторов Telegram-каналов за распространение клеветы в Интернете. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.