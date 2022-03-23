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Совфед одобрил закон о фейках в отношении госорганов России

18:43, 23 марта 2022
Совфед одобрил закон о фейках в отношении госорганов России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о любых государственных органах России, действующих за рубежом, пишет РИА Новости. Ответственность за его нарушение будет аналогична той, которая существует за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.

Документ расширяет список государственных органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии и МЧС России. Закон предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, а максимальный штраф — пять миллионов рублей.

Ранее законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Он касается сведений, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что необходимость закона продиктована «абсолютно беспрецедентной информационной войной» против России в связи со спецоперацией на Украине.

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