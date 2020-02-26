https://static.news.ru/photo/96d63dca-5882-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Совет Федерации РФ на заседании 26 февраля рассмотрел законопроект о предоставлении обязательного горячего питания на бесплатной основе для учеников младших классов. 157 сенаторов высказались в поддержку документа, один выступил против.

Как напоминает RNS, одобренный Совфедом законопроект направлен на реализацию инициативы президента России Владимира Путина, озвученной им в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства предложил обеспечивать всех детей начальных классов бесплатным горячим питанием.

18 декабря законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ. После принятия в Софеде документ ожидает подписи президента и официального опубликования, после чего вступит в силу. Законопроект предусматривает поэтапное введение прописанной в нём обязанности до 2023 года во всех регионах РФ. Часть субъектов федерации, которые имеют такую возможность, начнут обеспечивать младшеклассников бесплатной горячей едой уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, как Владимир Путин принимал решение о введении бесплатного питания для младшеклассников. По словам главы государства, «все были против», однако президент не стал называть имен противников инициативы.