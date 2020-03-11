https://static.news.ru/photo/a9fb0086-6370-11ea-894e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации поддержал закон о дополнительных гарантиях выплат единовременных пособий лицам, осуществляющим борьбу с терроризмом, а также членам семей погибших при выполнении антитеррористических мероприятий.

Инициатива предусматривает возможность выплат единовременных пособий вне зависимости от получения иных компенсаций, которые установлены законодательством.

По словам начальника управления договорно-правового департамента Росгвардии Эдуарда Иванова, под действие этого закона попадают сотрудники всех силовых структур, в том числе МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Согласно ст. 21 данного закона, в случае гибели борца с терроризмом членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, положено единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности за счёт средств федерального бюджета предоставляется единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, который предусматривает упрощённый механизм предоставления социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми.