https://static.news.ru/photo/2daa74f0-257f-11ea-baa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации поддержал законопроект о возвращении мест для курения в транзитные зоны аэропортов. Однако обязательным условием стала непрозрачность стен курилок.

В документе отмечается, что курение будет разрешено в специально выделенных помещениях, где есть системы вентиляции. Курилки планируют установить в зонах, которые расположены после стоек регистрации. Ими смогут воспользоваться пассажиры, работники аэропорта и авиакомпаний, пишет «Москва 24».

Госдума поддержала законопроект о возвращении мест для курения во втором чтении 10 декабря 2019 года. Также в октябре депутаты приняли решение отложить вопрос о приравнивании электронных сигарет к обычным, сообщал NEWS.ru.

В январе 2019 года сенаторы выступили против возврата курилок в аэропорты. Они отметили, что в России доля курильщиков составляет 31%, а в Европе этот показатель равен 10–15%.