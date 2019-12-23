https://static.news.ru/photo/b320d69c-257a-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе заседания Совета Федерации был одобрен правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

По информации агентства «Москва», со следующего года размер МРОТ будет составлять 12 130 рублей в месяц. Это составляет 100% прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Таким образом, МРОТ вырастет на 7,5% (850 рублей) по сравнению с 2019 годом.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал опрос Общественной палаты о размере справедливой зарплаты в месяц. Согласно исследованию, более трети жителей России считают, что минимум дохода для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.