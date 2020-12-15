Совфед одобрил упрощение процедуры изъятия опасной и незаконной продукции

Совет Федерации на заседании 16 декабря одобрил законопроект, устанавливающий механизм признания недействительными сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Эта правовая норма должна упростить процедуру изъятия опасной и незаконной продукции.
Документ выработан правительством России,
Согласно закону, декларация о соответствии будет подлежать признанию недействительной в случае ликвидации юрлица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, предписания органа госконтроля, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции и в иных случаях, связанных с причинением вреда.
Закон также введёт понятие эксперта-аудитора, независимого от изготовителей, продавцов и потребителей. Кабмин наделяется полномочиями по утверждению порядка проверки компетентности эксперта-аудитора и порядка формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов.
Как передавал NEWS.ru, на заседании 16 декабря Совфед принял решение отложить на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной установке российского программного обеспечения на мобильные устройства.