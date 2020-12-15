Совфед одобрил упрощение процедуры изъятия опасной и незаконной продукции

https://static.news.ru/photo/7a20cc0c-3f83-11eb-be43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации на заседании 16 декабря одобрил законопроект, устанавливающий механизм признания недействительными сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Эта правовая норма должна упростить процедуру изъятия опасной и незаконной продукции.

Документ выработан правительством России, сообщает ТАСС. В кабмине обратили внимание на то, что в настоящее время в законодательстве отсутствуют механизмы признания недействительными сертификатов и деклараций о соответствии. Новый закон введёт понятия «недействительность декларации о соответствии» и «недействительность сертификата соответствия». Правительство получит полномочия по утверждению порядка признания недействительными этих документов, порядка их проверки контролирующими органами, а также порядка проведения обязательной сертификации продукции.

Согласно закону, декларация о соответствии будет подлежать признанию недействительной в случае ликвидации юрлица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, предписания органа госконтроля, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции и в иных случаях, связанных с причинением вреда.

Закон также введёт понятие эксперта-аудитора, независимого от изготовителей, продавцов и потребителей. Кабмин наделяется полномочиями по утверждению порядка проверки компетентности эксперта-аудитора и порядка формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов.

Как передавал NEWS.ru, на заседании 16 декабря Совфед принял решение отложить на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной установке российского программного обеспечения на мобильные устройства.