https://static.news.ru/photo/0673b8ca-65ca-11ea-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Совфед 14 марта 2020 года принял постановление об итогах рассмотрения властями всех регионов РФ закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив поддержку документа всеми 85 субъектами.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против выступил один, воздержавшихся не было, говорится в сообщении Совфеда.

64% граждан РФ поддержат предложенные изменения в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование показало, что принять участие в голосовании по поправкам планируют 69% респондентов.

В предыдущем опросе 6 марта таких было 42%. При этом из тех, кто планирует прийти на референдум, 64% намерены поддержать поправки. Таким образом, эта доля россиян за неделю увеличилась на 22%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты. Документ одобрен Госдумой и Совфедом. Нарусова была одним из немногих сенаторов, которые не поддержали законопроект об изменении Конституции России. Она 11 марта воздержалась от голосования.