Совфед одобрил проведение онлайн-собраний собственников жилья

https://static.news.ru/photo/8d943f1a-9a85-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Совфед поддержал закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах. Теперь их можно проводить с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общее собрание собственников будет принимать решения о проведении заочного голосования посредством ГИС ЖКХ. Уточняется, что речь идёт о «непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений».

Поправки в Жилищный кодекс также предусматривают, что первое общее собрание в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ нельзя проводить, если администратор собрания получил более 50% письменных отказов.

Помимо этого, продлён срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января будущего года в связи с пандемией коронавируса. Документ предусматривает, что в домах, сданных по программе реновации в столице, будет работать управляющая организация, назначенная мэром, до тех пор, пока собственники не выберут способ управления.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров сообщил, что онлайн-собрания собственников жилья помогут свести к минимуму подделку протоколов. Кроме того, сама процедура собрания станет проще.