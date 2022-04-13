Совфед одобрил наказание за отождествление СССР с нацистской Германией

В Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий наказание в виде штрафа за отождествление СССР с нацистской Германией в период Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли Советского Союза в разгроме фашистов. Максимальный размер взыскания может составить 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Для граждан сумма штрафа составит от одной до двух тысяч рублей. Вместо него может быть назначен административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер взыскания составит от двух до четырёх тысяч рублей, а для организаций — 10–50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан возрастёт до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам будет грозить взыскание в размере о 5 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. Для юрлиц повторное нарушение закона обернётся штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановкой деятельности сроком до 90 суток.

Госдума приняла закон 6 апреля. Он дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьёй 13.48. Внесли его на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Ольга Ковитиди и Алексей Пушков в октябре 2021 года. Идея данного законопроекта принадлежит президенту Владимиру Путину.